Сумчане просят привести Ахтырскую в порядок

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Аварийное двустороннее движение на ул. Ахтырская».
«Что касается ответа на электронную петицию «Вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырскую», к петиции добавляю фото, сделанное 25.05.2020, где четко видно, что движение уже восстановленного общественного транспорта имеет проблемы, а именно выезд на встречную полосу, где почти всегда по всей длине улицы стоят автомобили, и идет встречное движение. Поэтому если Вы вместе с экспертами решите все же оставить двустороннее движение, то прошу Вас добавить нормальную разметку, а не рисунки неумелых художников, потому что выставляли фишки они наугад, как говорится «на глаз», достойные пешеходные переходы со всех сторон дороги, с подходами к ним (а не «тропами», как это в большинстве случаев, наиболее эффективным, я считаю, будет установка светофоров, но отрегулированных не теми специалистами, которые рисовали «разметку» на центральной улице уже с двухсторонним движением... Искренне надеюсь, что это касается не только меня, всем добра!» - написал автор петиции Орлов Даниил Сергеевич.
Дата начала сбора подписей: 26 мая 2020 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 27 мая петицию подписали 26 человек из 250 необходимых.
Напомним: на предыдущую петицию мэрия ответила, что только готовиться проект решения исполкома о двухстороннем движении, само же движении волевым решением ввел директор КП «Дорремстрой» без разрешения.
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