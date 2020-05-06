На Сумщине пятый день нет новых заболевших коронавирусом

На утро 27 мая в Сумской области по-прежнему 166 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За сутки вылечилось еще 7 человек, теперь выздоровевших 130. Продолжают лечиться 32. Четверо умерло. Всего подозрений было 772 (+9 за сутки).
По состоянию на 27 мая в Сумской области 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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