На Сумщине пятый день нет новых заболевших коронавирусом

На утро 27 мая в Сумской области по-прежнему 166 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За сутки вылечилось еще 7 человек, теперь выздоровевших 130. Продолжают лечиться 32. Четверо умерло. Всего подозрений было 772 (+9 за сутки).