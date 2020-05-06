Ситуация с коронавирусом в Украине Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 27 мая в Украине подтверждено 21905 случаев COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли.

За последние сутки лабораторно подтвержден 321 случай. Всего в Украине исследовано 312532 образцы методом ПЦР.

В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов, из них 1331 ребенок и 3447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели)

- Волынская обл. - 814 (207 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели)

- Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели)

- Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели)

- Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел)

- Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели)

- г. Киев - 2739 (442 выздоровели)

- Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели)

- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)

- Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели)

- Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели)

- Одесская обл. - 853 (150 выздоровели)

- Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1514 (701 выздоровел)

- Сумская обл. - 166 (130 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели)

- Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели)

- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели)

- Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел)

- Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели)

- Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).