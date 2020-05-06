Ситуация с коронавирусом в Украине

За последние сутки лабораторно подтвержден 321 случай. Всего в Украине исследовано 312532 образцы методом ПЦР.
В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов, из них 1331 ребенок и 3447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели)
- Волынская обл. - 814 (207 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели)
- Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели)
- Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели)
- Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел)
- Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели)
- г. Киев - 2739 (442 выздоровели)
- Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели)
- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)
- Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели)
- Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели)
- Одесская обл. - 853 (150 выздоровели)
- Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели)
- Ривненская обл. - 1514 (701 выздоровел)
- Сумская обл. - 166 (130 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели)
- Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели)
- Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел)
- Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели)
- Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).