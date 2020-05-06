Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57293

Сумщина поднимается в рейтинге по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 130 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это четвертый результат по Украине – 78,3%. За последние сутки Сумщина поднялась с пятого места, обойдя Кировоградскую область.

ТОП-10:

- Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели) – 91%

- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели) – 84,2%

- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели) – 80%

- Сумская обл. - 166 (130 выздоровели) – 78,3%

- Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели) – 78,1%

- Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел) – 74%

- Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели) – 72,5%

- Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел) – 55%

- Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели) – 53,6%

- Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели) – 53,6%

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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