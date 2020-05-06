Сумщина поднимается в рейтинге по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 130 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это четвертый результат по Украине – 78,3%. За последние сутки Сумщина поднялась с пятого места, обойдя Кировоградскую область. ТОП-10: - Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели) – 91% - Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели) – 84,2% - Луганская обл. - 45 (36 выздоровели) – 80% - Сумская обл. - 166 (130 выздоровели) – 78,3% - Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели) – 78,1% - Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел) – 74% - Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели) – 72,5% - Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел) – 55% - Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели) – 53,6% - Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели) – 53,6%