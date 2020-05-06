Сумщина поднимается в рейтинге по проценту вылечившихся от коронавируса

Это четвертый результат по Украине – 78,3%. За последние сутки Сумщина поднялась с пятого места, обойдя Кировоградскую область.
ТОП-10:
- Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели) – 91%
- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели) – 84,2%
- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели) – 80%
- Сумская обл. - 166 (130 выздоровели) – 78,3%
- Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели) – 78,1%
- Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел) – 74%
- Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели) – 72,5%
- Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел) – 55%
- Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели) – 53,6%
- Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели) – 53,6%
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