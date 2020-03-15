«Укрзализныця» открыла продажу билетов в железнодорожных кассах В среду, 27 мая, «Укрзализныця» начинает продажу билетов через железнодорожные кассы на 5 скоростных поездов «Интерсити+», которые отправятся в рейсы с 1 июня.

«Продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог», - сообщили в пресс-службе компании. Как известно, согласно постановлению правительства №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты также можно приобрести онлайн. Мобильное приложение пока не будет работать, поэтому необходимо пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов. О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов в «Укрзализныци» обещают сообщать дополнительно, пишет Слово и дело.