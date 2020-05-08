Жительница Глухова потеряла в интернете 26 тысяч, покупая сахар по 4 грн Мошенник в сети Интернет предложил жительнице райцентра сахар по четыре гривны за килограмм. Женщина поверила аферисту и перевела на указанные им счета 26000 гривен.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в Интернете нашла объявление о продаже сахара по слишком привлекательной цене - 7 гривен за килограмм. И приобрести его можно было хоть несколько тонн. Быстро посчитав прибыль, от перепродажи сладкого товара, женщина связалась с продавцом по указанному на сайте телефону, и сообщила ему о своем желании приобрести целую тонну. «Продавец» потребовал полной предоплаты, поэтому женщина не задумываясь перечислила ему необходимую сумму и стала ждать сообщение, когда же приедет грузовик с сахаром.

«Продавец» действительно скоро связался с ней и сообщил, что в автомашине, осталось две с половиной тонны сахара, поэтому чтобы его не выгружать и не гонять полупустую машину, предложил продать его глуховчанке по еще более низкой цене - 4 гривны за кило. Женщина, прикинув в голове сверхприбыль, который получит от перепродажи, сразу согласилась, и отправила на указанные аферистом счета оставшиеся деньги, всего 26000 гривен, и стала ждать продукт.

Однако ни через два дня, ни через неделю, автомобиль с сахаром в Глухов так и не приехал, а телефон «продавца» давно был «вне зоны». Только на двенадцатый день ожидания женщина обратилась в полицию за помощью.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и начали мероприятия по розыску злоумышленника, который легко обогатился, умело «играя» на человеческой жадности и доверчивости, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.