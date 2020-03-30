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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на ходу загорелся ВАЗ

В Роменском районе пожарные ликвидировали возгорание легкового авто.

26 мая в 22:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ в с. Москаливка Роменского района. О пожаре сообщил владелец автомобиля, который во время движения увидел дым из-под капота. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Бобрик.

По прибытию было установлено, что легковушка почти полностью охвачено огнем, образовалась угроза взрыва газобаллонной установки, которая была размещена в багажном отсеке автомобиля.

В 23:05 возгорание локализовали, а в 23:10 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Бобрик Роменского района, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар авто

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