На Сумщине на медзакупки, связанные с коронавирусом, потратили 80,6 млн грн

В частности, в Сумской области было закуплено на 80,6 млн грн, что в 2 раза меньше, чем в соседней области - Харьковской (171 млн грн).
Крупнейший заказчик - Коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница» - 27,3 млн грн.
Самая большая закупка – 23 аппарата ИВЛ на сумму 17,2 млн грн.
Карта доступна по ссылке: https://covid.shtab.net/.
На сегодня в Сумской области 130 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....
По состоянию на 27 мая в Сумской области 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 27 мая в Сумской области по-прежнему 166 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За сутки вылечилось еще 7 человек, теперь...
Сегодня, 26 мая, брифинга по ситуации с коронавирусом в Сумской облгосадминистрации не было....
На сегодня в Сумской области 123 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....