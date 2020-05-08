На Сумщине на медзакупки, связанные с коронавирусом, потратили 80,6 млн грн Общественная организация «Антикоррупционный штаб» представила карту коронавирусных закупок.

В частности, в Сумской области было закуплено на 80,6 млн грн, что в 2 раза меньше, чем в соседней области - Харьковской (171 млн грн).

Крупнейший заказчик - Коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница» - 27,3 млн грн.

Самая большая закупка – 23 аппарата ИВЛ на сумму 17,2 млн грн.

Карта доступна по ссылке: https://covid.shtab.net/.