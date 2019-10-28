В сумские детсады с 1 июня в первую очередь будут принимать детей, родители которых работают

В первую очередь, в детсады будут принимать детей, оба родителя которых работают полный рабочий день. Об этом сказала начальница городского управления образования Антонина Данильченко в эфире программы «Тема дня» 26 мая на UA:СУМИ.
Относительно приема детей есть ограничения, и обусловлены они не только рекомендациями в период пандемии, но и общим правилам, сказала Антонина Данильченко. Новые детские коллективы создаются постепенно, поэтому набирать полные группы с первого же дня не будут.
«Мы обращались к родителям, я думаю, обратятся и заведующие (детсадов), и я обращаюсь: отнестись с пониманием к той ситуации, которая сложилась. Если в саду 300 человек, то в один день их принять нельзя», - сказала чиновница.
По ее словам, начать работу с 1 июня должны все детские сады города.
Для того, чтобы ребенок мог посещать садик с 1 июня, родители должны предоставить:
- справки от работодателей,
- справку от врача о состоянии здоровья ребенка и возможность посещать садик (в ней должно быть указано, что ребенок не болел ОРВИ в течение последних 14 дней и не было расстройств пищеварения),
- справку об эпидокружении.
Норма детей, которые должны быть в группе, 15-20 дошкольников.
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