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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55359

В сумские детсады с 1 июня в первую очередь будут принимать детей, родители которых работают

Исполком Сумского городского совета позволил дошкольным учебным заведениям возобновить работу с 1 июня.

В первую очередь, в детсады будут принимать детей, оба родителя которых работают полный рабочий день. Об этом сказала начальница городского управления образования Антонина Данильченко в эфире программы «Тема дня» 26 мая на UA:СУМИ.

Относительно приема детей есть ограничения, и обусловлены они не только рекомендациями в период пандемии, но и общим правилам, сказала Антонина Данильченко. Новые детские коллективы создаются постепенно, поэтому набирать полные группы с первого же дня не будут.

«Мы обращались к родителям, я думаю, обратятся и заведующие (детсадов), и я обращаюсь: отнестись с пониманием к той ситуации, которая сложилась. Если в саду 300 человек, то в один день их принять нельзя», - сказала чиновница.

По ее словам, начать работу с 1 июня должны все детские сады города.

Для того, чтобы ребенок мог посещать садик с 1 июня, родители должны предоставить:

- справки от работодателей,

- справку от врача о состоянии здоровья ребенка и возможность посещать садик (в ней должно быть указано, что ребенок не болел ОРВИ в течение последних 14 дней и не было расстройств пищеварения),

- справку об эпидокружении.

Норма детей, которые должны быть в группе, 15-20 дошкольников.

Общество Детсады

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