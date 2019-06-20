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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:43235

Сумчане провели 300-километровый веломарафон (видео)

23 мая на Сумщине с заездом на Полтавщину провели очередной бревет на 300 км «Бухаловский».

14 веломарафонцев (половина новичков), в том числе единственная женщина и бессменная участница Марина Мороз выехали рано утром из Сум, проехали по маршруту Сумы – Тростянец – Ахтырка – Гадяч – Бухалово - Липовая Долина – Ромны – Недригайлов – Сумы.

Все рандоннеры, как называют веломарафонцев, вложились в отведенное время – 20 часов, приехав назад даже на три часа раньше. Результаты здесь.

Напомним: продолжается регистрация на следующий бревет.

 

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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