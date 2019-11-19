Шесть бомжей с Сумского мусорного полигона переселились в Центр реинтеграции бездомных Правоохранители совместно направили бездомных с мусорного полигона в Краснопольском района в Центр реинтеграции бездомных лиц.

Сумской местной прокуратурой по заявлению Государственной экологической инспекции в Сумской области начато уголовное производство по факту возможного нарушения правил экологической безопасности при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, который обслуживает коммунальное предприятие Сумской городского совета.

В рамках уголовного производства правоохранители получили постановления суда на обыск административного здания коммунального предприятия и принудительный осмотр полигона в Краснопольском районе. Правоохранители совместно со специалистами экологической инспекции начали соответствующие следственные действия. В частности контролирующими органами на полигоне отобраны образцы и проведены необходимые замеры.

В то же время задокументирован факт сортировки отходов шестью лицами без определенного места жительства, с которыми предприятием не оформлены трудовые отношения. Эти лица правоохранители совместно с облгосадминистрацией направили в Сумской центр реинтеграции бездомных, где по словам, директора центра Андрея Гмыри, им было предоставлено социальные и медицинские услуги.

«К нам привезли трех мужчин и трех женщин с этого полигона, - сообщил Андрей Гмыря. - Все они имели документы, удостоверяющие их личности. Согласно документам, это были жители Бездрика и Верхней Сыворотки. Мы их отмыли, дали одежду и продукты, обработали от паразитов. Они у нас переночевали. В дальнейшем этими людьми будут заниматься правоохранительные органы и прокуратура. Они будут привлечены к проведению следственных действий».

По информации прокуратуры Сумской области, деятельность предприятия или полигона не приостановятся. Следственные действия проводятся исключительно с целью подтверждения или опровержения нарушение требований экологического законодательства. Досудебное следствие по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности) УК Украины продолжается.