На Сумщине будут судить педофила До 8 лет лишения свободы грозит мужчине за совершение развратных действий в отношении малолетних.

Роменской местной прокуратурой утверждено и 26 мая направлено в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего жителя Недригайловского района, который совершил умышленное тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

По данным следствия, мужчина приезжал в г. Ромны, подходил к малолетним, которые гуляли на улице без взрослых, и заводил разговор. Обманным путем он отводил девочек в безлюдное место, где совершал с ними развратные действия. Потерпевшими признаны две девочки, одной из которых 8, а другой 13 лет.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетних) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.