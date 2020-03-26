На Сумщине СБУ помешала незаконному вывозу старинных икон в Россию На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабандный вывоз и продажу частным коллекционерам из России двух старинных икон.

В начале мая житель Белопольщины пытался переправить через так называемый «зеленый участок» государственной границы икону «Светлое Воскресение Христа», датированную XIX веком и имеющую культурную ценность.

Также на днях незаконный трансфер планировал осуществить и житель Шосткинского района. Во время проверки на таможенном посту «Юнаковка» правоохранители обнаружили скрытую среди его личных вещей реликвию того же периода, которую он вез иностранному заказчику.

Действия обоих злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 15 и ч.1 ст. 201 (покушение на совершение контрабанды) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по жителю Белопольщины уже направлен в суд.

Мероприятия по противодействию контрабанде проводились совместно с сотрудниками Сумского пограничного отряда под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-служба СБУ.