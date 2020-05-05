В Шостке пьяный водитель пытался откупиться от копов

Патрулируя город, сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции увидели автомобиль ВАЗ-2109. Транспортное средство двигалось с нарушениями правил дорожного движения, совершив наезд бордюр. Правоохранители решили проверить водителя и остановили вышеуказанную машину.
За рулем «ВАЗа» находился 46-летний житель Шостки, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Последний не отрицал своей вины, однако от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения отказался.
По его словам, он выпил несколько граммов водки и решил перегнать свой автомобиль на стоянку.
При составлении на мужчину административного протокола по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», последний предложил стражам правопорядка 200 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к ответственности. Правоохранители предупредили правонарушителя, что за это предложение предусмотрена уголовная ответственность, однако тот настаивал на своем.
На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала этот факт и открыла в отношении мужчины уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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