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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26146

В Шостке пьяный водитель пытался откупиться от копов

Нетрезвый водитель предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 200 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к административной ответственности.

Патрулируя город, сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции увидели автомобиль ВАЗ-2109. Транспортное средство двигалось с нарушениями правил дорожного движения, совершив наезд бордюр. Правоохранители решили проверить водителя и остановили вышеуказанную машину.

За рулем «ВАЗа» находился 46-летний житель Шостки, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Последний не отрицал своей вины, однако от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения отказался.

По его словам, он выпил несколько граммов водки и решил перегнать свой автомобиль на стоянку.

При составлении на мужчину административного протокола по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», последний предложил стражам правопорядка 200 долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к ответственности. Правоохранители предупредили правонарушителя, что за это предложение предусмотрена уголовная ответственность, однако тот настаивал на своем.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала этот факт и открыла в отношении мужчины уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Пьяный за рулем

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