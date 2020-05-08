На Сумщине объявили штормовое предупреждение

Ночью небольшой дождь, днем значительный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С днем +14 .. + 19 °С.
29 - 31 мая: временами дождь, днем грозы, ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С днем +16 .. + 21 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
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