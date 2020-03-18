На Сумщине на основную сессию ВНО зарегистрировалось почти 10 тысяч участников

- В Сумской области зарегистрировалось на внешнее независимое оценивание 9646 участников (в 2019-м - 9223), - отметила Виктория Гробовая. - Из них: учащихся учреждений общего среднего образования - 4 733 (2019 год - 4388), учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - 1418 (2019 - 1521), студентов учреждений профессионального перед высшими, высшего образования - 2267 (2019 - 2448) и выпускников прошлых лет - 1228 (2019 - 866).
Областным Департаментом образования и науки совместно с Харьковским региональным центром оценивания качества образования определено округа для проведения тестирования. Всего будет организовано 6 округов - города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы, Шостка (как межобластной округ проведения ВНО, где к участникам Середина-Будского, Шосткинского и Ямпольского районов присоединяются абитуриенты из г. Новгород-Северский Черниговской области и района). В пункты тестирования будет организовано подвоз участников тестирования.
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