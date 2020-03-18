Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42254

На Сумщине на основную сессию ВНО зарегистрировалось почти 10 тысяч участников

Об этом во время брифинга сообщила директор Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова.

- В Сумской области зарегистрировалось на внешнее независимое оценивание 9646 участников (в 2019-м - 9223), - отметила Виктория Гробовая. - Из них: учащихся учреждений общего среднего образования - 4 733 (2019 год - 4388), учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - 1418 (2019 - 1521), студентов учреждений профессионального перед высшими, высшего образования - 2267 (2019 - 2448) и выпускников прошлых лет - 1228 (2019 - 866).

Областным Департаментом образования и науки совместно с Харьковским региональным центром оценивания качества образования определено округа для проведения тестирования. Всего будет организовано 6 округов - города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы, Шостка (как межобластной округ проведения ВНО, где к участникам Середина-Будского, Шосткинского и Ямпольского районов присоединяются абитуриенты из г. Новгород-Северский Черниговской области и района). В пункты тестирования будет организовано подвоз участников тестирования.

Общество ВНО

По тематике

МОН ухвалило дати ЗНО-2020
21.05.2020 13:12

МОН ухвалило дати ЗНО-2020

Пробне ЗНО - 15-17 червня....

В СумГУ психологи готовят сумских школьников к ВНО
16.05.2020 08:42

В СумГУ психологи готовят сумских школьников к ВНО

В СумГУ проходят вебинары-тренинги в рамках первого в Украине проекта психологической подготовки к ВНО....

Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий
12.05.2020 15:57

Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

Сейчас Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации....

В Украине перенесут ВНО и вступительную кампанию из-за COVID-19
26.03.2020 11:29

В Украине перенесут ВНО и вступительную кампанию из-за COVID-19

Вступительная кампания и внешнее независимое оценивание будут перенесены из-за продления общенационального карантина в Украине минимум до 24 апреля....

Розпочато онлайн-трансляцію курсів з підготовки до ЗНО під час карантину
18.03.2020 16:09

Розпочато онлайн-трансляцію курсів з підготовки до ЗНО під час карантину

Під час карантину на ТК «РАДА» та YouTube-каналі МОН з 17 березня стартувала трансляція курсів з підготовки до ЗНО з...

Новости

Еще шестеро сумчан вылечились от коронавируса
Сегодня 09:31
На Сумщине пятый день нет новых заболевших коронавирусом
Сегодня 09:11
Стали известны подробности утренней тройной аварии в Сумах
Сегодня 13:37
В «Романтике» организуют ЗАГС
Сегодня 13:29
В ФК «Сумы» смена главного тренера
Сегодня 12:49
Сумчане провели 300-километровый веломарафон (видео)
Сегодня 12:43
На Сумщине на основную сессию ВНО зарегистрировалось почти 10 тысяч участников
Сегодня 12:42
На Сумщине объявили штормовое предупреждение
Сегодня 12:35
На Сумщине СБУ помешала незаконному вывозу старинных икон в Россию
Сегодня 12:23
На Сумщине будут судить педофила
Сегодня 12:12
Шесть бомжей с Сумского мусорного полигона переселились в Центр реинтеграции бездомных
Сегодня 11:53
На Сумщине на медзакупки, связанные с коронавирусом, потратили 80,6 млн грн
Сегодня 11:20
view counter

Статьи

“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
Сегодня 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
Вчера 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
Вчера 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
Вчера 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом»
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.