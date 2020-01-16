В «Романтике» организуют ЗАГС Об этом сегодня, 27 мая, на сессии Сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, он уже посмотрел, что где будет. Уже даже проходит оборудование помещений.

Поэтому на заседание повторно был вынесен проект решения «Про розгляд електронної петиції Голуба Івана Олеговича «Романтика - новий РАЦС у м. Суми», который неделей ранее депутаты не поддержали. Автор петиции просил выделить в помещении молодежного центра «Романтика» пару комнат для регистрации брака и даже сам пришел на сессию.

Однако и на этот раз депутаты не поддержали петицию. Теперь проект поддержали 20 человек (неделю назад было 17). Так что, возможно, с третьего раза получится…

Хотя судя по всему их никто спрашивать не будет, раз мэр уже все решил.