Стали известны подробности утренней тройной аварии в Сумах

Прибыв туда и оградив место ДТП, стражи порядка установили, что 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault Kangoo, проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и, как следствие, допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ-Daewoo, водитель которого двигался на зеленый свет. В дальнейшем ЗАЗ-Daewoo столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.
Вследствие ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили автопроисшествие и составили на водителя Renault Kangoo административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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