Стали известны подробности утренней тройной аварии в Сумах 27 мая, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Засумская - Вячеслава Чорновола.

Прибыв туда и оградив место ДТП, стражи порядка установили, что 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault Kangoo, проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и, как следствие, допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ-Daewoo, водитель которого двигался на зеленый свет. В дальнейшем ЗАЗ-Daewoo столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

Вследствие ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили автопроисшествие и составили на водителя Renault Kangoo административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.