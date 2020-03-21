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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07250

В Сумах патрульные и неравнодушные граждане помогли 79-летнему велосипедисту, который потерял сознание во время движения (видео)

Патрулируя улицу Римского-Корсакова, экипаж патрульных увидел человека, который лежал посреди проезжей части.

Инспекторы вместе с неравнодушными гражданами немедленно бросились ему на помощь. Гражданин успел лишь сообщить, что он упал с велосипеда, после чего потерял сознание.

Полицейские вызвали «скорую» и пытались привести его в чувство, но тот не реагировал. Когда велосипедист все же очнулся, то не мог понять, что с ним случилось, плохо ориентировался в пространстве.

79-летнего сумчанина госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

Стражи порядка передали велосипед его жене и сообщили ей об этом событии.

Патрульная полиция призывает горожан не быть равнодушными к окружающим. Если вы увидели человека без сознания - обязательно вызовите скорую или полицию. Помните, своими действиями вы можете спасти чью-то жизнь!

Общество Патрульная полиция

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