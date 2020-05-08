Депутаты не пролонгировали договор аренды земли на Петропавловской возле дома Олександра Олеся Сегодня, 27 мая, Сумской горсовет принял решение о непродолжении договора аренды на земельный участок на ул. Петропавловская, 83.

В решении, за которое проголосовали 25 депутатов, говорится «не возобновлять договор аренды земельного участка Частной фирме «ОРДЕКС» (24003167) по адресу: г. Сумы, ул. Петропавловская, 83, площадью 0,0156 га, кадастровый номер 5910136300:04:008:0003, заключенный 9 июля 2015 года, по истечении срока его действия в связи с наличием возражений и предоставлением арендатором проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка».

Напомним в начале мая на участке началось строительство торгового центра впритык дому, в котором жил Олександр Олесь и на фасаде которого нарисован мурал с Джамалой.

Тем временем строительство там продолжается.