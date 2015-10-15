В Сумах суд восстановил одиозного экс-начальника УБОП Суд восстановил Владимира Гланца в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области.

Сегодня, 27 мая, суд рассмотрел дело № 818/716/15 по иску Владимира Гланц к Министерству внутренних дел Украины, Министру внутренних дел Арсену Авакову, Управлению Министерства внутренних дел Украины в Сумской области, начальнику Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области, о признании незаконным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднемесячного заработка за время вынужденного прогула.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования и признал противоправным и отменил приказ Министерства внутренних дел Украины № 119-0/с от 30.01.2015 в части увольнения полковника милиции Гланца В.Н., начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, из органов внутренних дел на основании пп. 1 п. 2 Заключительных и Переходных положений Закона Украины «Об очистке власти» от 16.09.2014 № 1682-VII и п. 62 «а» Положения о прохождении рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел; признал противоправным и отменил приказ Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области № 34 о/с от 02.02.2015 в части увольнения Гланца В.Н., начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, из органов внутренних дел на основании пп. 1 п. 2 Заключительных и Переходных положений Закона Украины «Об очистке власти» от 16.09.2014 № 1682-VII и п. 62 «а» Положения о прохождении рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел; восстановил Гланца В.Н. на службе в органах внутренних дел в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области с 03.02.2015; взыскал с Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области в пользу Гланц В.Н. денежное обеспечение за время вынужденного прогула с 03.02.2015 в сумме 561 592 грн 57 коп.

Решение суда в части восстановления в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области и взыскания среднемесячного размера денежного обеспечения в пределах суммы взыскания за один месяц в сумме 8978 грн 47 коп. допущено к немедленному исполнению.

Решением суда обязано Управление Министерства внутренних дел Украины в Сумской области предоставить в месячный срок (до 30.06.2020) отчет в Сумской окружной административный суд об исполнении судебного решения по делу № 818/716/15 в части восстановления Гланца В.Н. на службе в органах внутренних дел в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба суда.