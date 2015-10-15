В Сумах суд восстановил одиозного экс-начальника УБОП

Сегодня, 27 мая, суд рассмотрел дело № 818/716/15 по иску Владимира Гланц к Министерству внутренних дел Украины, Министру внутренних дел Арсену Авакову, Управлению Министерства внутренних дел Украины в Сумской области, начальнику Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области, о признании незаконным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднемесячного заработка за время вынужденного прогула.
По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования и признал противоправным и отменил приказ Министерства внутренних дел Украины № 119-0/с от 30.01.2015 в части увольнения полковника милиции Гланца В.Н., начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, из органов внутренних дел на основании пп. 1 п. 2 Заключительных и Переходных положений Закона Украины «Об очистке власти» от 16.09.2014 № 1682-VII и п. 62 «а» Положения о прохождении рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел; признал противоправным и отменил приказ Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области № 34 о/с от 02.02.2015 в части увольнения Гланца В.Н., начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, из органов внутренних дел на основании пп. 1 п. 2 Заключительных и Переходных положений Закона Украины «Об очистке власти» от 16.09.2014 № 1682-VII и п. 62 «а» Положения о прохождении рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел; восстановил Гланца В.Н. на службе в органах внутренних дел в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области с 03.02.2015; взыскал с Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области в пользу Гланц В.Н. денежное обеспечение за время вынужденного прогула с 03.02.2015 в сумме 561 592 грн 57 коп.
Решение суда в части восстановления в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области и взыскания среднемесячного размера денежного обеспечения в пределах суммы взыскания за один месяц в сумме 8978 грн 47 коп. допущено к немедленному исполнению.
Решением суда обязано Управление Министерства внутренних дел Украины в Сумской области предоставить в месячный срок (до 30.06.2020) отчет в Сумской окружной административный суд об исполнении судебного решения по делу № 818/716/15 в части восстановления Гланца В.Н. на службе в органах внутренних дел в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба суда.
Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрацию бывшего заместителя прокурора Сумщины Дмитрия Андреева....
Суд восстановил Дмитрия Васюнина в должности в налоговой милиции....
Сегодня, 2 апреля, судья Сумского окружного административного суда Николай Шаповал удовлетворил иск Дмитрия Васюнина, который на момент люстрации исполнял обязанности...
24 марта Сумской окружной административный суд закрыл подготовительное заседание по иску люстрированного прокурора Сумской области Владимира Петрова и назначил его...
Накануне отопительного сезона уволили Алексея Щербину, занимавшего должность директора департамента «Энергосбыт» ООО «Сумытеплоэнерго»....