Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42493

В Сумах суд восстановил одиозного экс-начальника УБОП

Суд восстановил Владимира Гланца в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области.

Сегодня, 27 мая, суд рассмотрел дело № 818/716/15 по иску Владимира Гланц к Министерству внутренних дел Украины, Министру внутренних дел Арсену Авакову, Управлению Министерства внутренних дел Украины в Сумской области, начальнику Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области, о признании незаконным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднемесячного заработка за время вынужденного прогула.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования и признал противоправным и отменил приказ Министерства внутренних дел Украины № 119-0/с от 30.01.2015 в части увольнения полковника милиции Гланца В.Н., начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, из органов внутренних дел на основании пп. 1 п. 2 Заключительных и Переходных положений Закона Украины «Об очистке власти» от 16.09.2014 № 1682-VII и п. 62 «а» Положения о прохождении рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел; признал противоправным и отменил приказ Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области № 34 о/с от 02.02.2015 в части увольнения Гланца В.Н., начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, из органов внутренних дел на основании пп. 1 п. 2 Заключительных и Переходных положений Закона Украины «Об очистке власти» от 16.09.2014 № 1682-VII и п. 62 «а» Положения о прохождении рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел; восстановил Гланца В.Н. на службе в органах внутренних дел в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области с 03.02.2015; взыскал с Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области в пользу Гланц В.Н. денежное обеспечение за время вынужденного прогула с 03.02.2015 в сумме 561 592 грн 57 коп.

Решение суда в части восстановления в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области и взыскания среднемесячного размера денежного обеспечения в пределах суммы взыскания за один месяц в сумме 8978 грн 47 коп. допущено к немедленному исполнению.

Решением суда обязано Управление Министерства внутренних дел Украины в Сумской области предоставить в месячный срок (до 30.06.2020) отчет в Сумской окружной административный суд об исполнении судебного решения по делу № 818/716/15 в части восстановления Гланца В.Н. на службе в органах внутренних дел в должности начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления МВД Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба суда.

Право Владимир Гланц Люстрация
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул"
19.05.2020 12:21

Суд в Сумах восстановил в должности люстрированного прокурора: ему выплатят 1,157 млн за "вынужденный прогул"

Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрацию бывшего заместителя прокурора Сумщины Дмитрия Андреева....

Директор «Сумытеплоэнерго» обогатится за счет бюджета почти на 900 тысяч
07.04.2020 11:50

Директор «Сумытеплоэнерго» обогатится за счет бюджета почти на 900 тысяч

Суд восстановил Дмитрия Васюнина в должности в налоговой милиции....

В Сумах суд восстановил первого люстрированного
02.04.2020 17:48

В Сумах суд восстановил первого люстрированного

Сегодня, 2 апреля, судья Сумского окружного административного суда Николай Шаповал удовлетворил иск Дмитрия Васюнина, который на момент люстрации исполнял обязанности...

В Сумах суд назначил к рассмотрению дела люстрированного руководства областной прокуратуры
25.03.2020 11:39

В Сумах суд назначил к рассмотрению дела люстрированного руководства областной прокуратуры

24 марта Сумской окружной административный суд закрыл подготовительное заседание по иску люстрированного прокурора Сумской области Владимира Петрова и назначил его...

15.10.2015 19:42

В «Сумытеплоэнерго» кадровый переворот

Накануне отопительного сезона уволили Алексея Щербину, занимавшего должность директора департамента «Энергосбыт» ООО «Сумытеплоэнерго»....

Новости

Еще шестеро сумчан вылечились от коронавируса
Сегодня 09:31
На Сумщине пятый день нет новых заболевших коронавирусом
Сегодня 09:11
На Сумщине на ремонте дороги украли 7 млн грн
Сегодня 15:12
На Сумщине пограничники обнаружили троих нарушителей правил карантина
Сегодня 14:59
В Сумах суд восстановил одиозного экс-начальника УБОП
Сегодня 14:42
Депутаты не пролонгировали договор аренды земли на Петропавловской возле дома Олександра Олеся
Сегодня 14:31
В Шостке пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 14:26
Стали известны подробности утренней тройной аварии в Сумах
Сегодня 13:37
В «Романтике» организуют ЗАГС
Сегодня 13:29
В ФК «Сумы» смена главного тренера
Сегодня 12:49
Сумчане провели 300-километровый веломарафон (видео)
Сегодня 12:43
На Сумщине на основную сессию ВНО зарегистрировалось почти 10 тысяч участников
Сегодня 12:42
view counter

Статьи

“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
Сегодня 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
Вчера 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
Вчера 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
Вчера 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом»
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.