Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59229

На Сумщине пограничники обнаружили троих нарушителей правил карантина

С начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на государственной границе в пределах ответственности Сумского пограничного отряда выявлено уже 31 нарушителя правил самоизоляции.

Трех таких лиц обнаружили за прошедшие сутки во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Бачевск». Наши соотечественники нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции.

Сейчас сотрудниками Национальной полиции на них составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, что за нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Право Нарушение карантина

По тематике

Нарушали ли сумские нардепы карантин?
25.05.2020 20:27

Нарушали ли сумские нардепы карантин?

В Сумах полицию вызвали на летнюю площадку, где отдыхали нардепы от «Слуги народа»....

На мэра Лебедина завели уголовку за нарушение карантина на местном рынке
22.05.2020 16:33

На мэра Лебедина завели уголовку за нарушение карантина на местном рынке

В марте - апреле 2020 года специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области проведено санитарно-эпидемиологические обследования ПО «Лебединский рынок»....

В Сумах проверяют секонд-хэнды на нарушение карантинных ограничений
18.05.2020 08:49

В Сумах проверяют секонд-хэнды на нарушение карантинных ограничений

Об этом сегодня, 18 мая, во время аппаратного совещания сообщил начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий....

В Сумах несмотря на карантин продолжает работать частная школа?
13.05.2020 22:26

В Сумах несмотря на карантин продолжает работать частная школа?

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Дарья Алексеева.... 1

На Сумщине массово прикладывались к Молченской иконе Божьей Матери
08.05.2020 11:55

На Сумщине массово прикладывались к Молченской иконе Божьей Матери

7 мая Молченская женская обитель отмечала праздник чудотворной Молченской иконы Божьей Матери уже в двадцать пятый раз.... 1

Новости

Еще шестеро сумчан вылечились от коронавируса
Сегодня 09:31
На Сумщине пятый день нет новых заболевших коронавирусом
Сегодня 09:11
На Сумщине на ремонте дороги украли 7 млн грн
Сегодня 15:12
На Сумщине пограничники обнаружили троих нарушителей правил карантина
Сегодня 14:59
В Сумах суд восстановил одиозного экс-начальника УБОП
Сегодня 14:42
Депутаты не пролонгировали договор аренды земли на Петропавловской возле дома Олександра Олеся
Сегодня 14:31
В Шостке пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 14:26
Стали известны подробности утренней тройной аварии в Сумах
Сегодня 13:37
В «Романтике» организуют ЗАГС
Сегодня 13:29
В ФК «Сумы» смена главного тренера
Сегодня 12:49
Сумчане провели 300-километровый веломарафон (видео)
Сегодня 12:43
На Сумщине на основную сессию ВНО зарегистрировалось почти 10 тысяч участников
Сегодня 12:42
view counter

Статьи

“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
Сегодня 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
Вчера 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
Вчера 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
Вчера 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом»
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.