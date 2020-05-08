На Сумщине пограничники обнаружили троих нарушителей правил карантина С начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на государственной границе в пределах ответственности Сумского пограничного отряда выявлено уже 31 нарушителя правил самоизоляции.

Трех таких лиц обнаружили за прошедшие сутки во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Бачевск». Наши соотечественники нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции.

Сейчас сотрудниками Национальной полиции на них составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, что за нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн.