На Сумщине пограничники обнаружили троих нарушителей правил карантина

Трех таких лиц обнаружили за прошедшие сутки во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Бачевск». Наши соотечественники нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции.
Сейчас сотрудниками Национальной полиции на них составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Напомним, что за нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн.
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