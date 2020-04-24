На Сумщине на ремонте дороги украли 7 млн грн На Сумщине главный инженер ООО подозревается в служебной халатности с убытками для государства в 7,4 млн грн

Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры 26 мая согласовано сообщение о подозрении главному инженеру общества с ограниченной ответственностью, из-за служебной халатности которого государству нанесен около 7,4 млн грн убытков (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, указанный служащий, в частности, осуществляет техническое руководство деятельностью строительной компании, которая с 2018 года выполняла работы по текущему мелкому ремонту и эксплуатационному содержанию сети автомобильных дорог местного значения в Сумской области. Так, за ремонт участка дороги местного значения на счет исполнителя перечислено почти 7,4 млн грн. Однако согласно выводам экспертизы, выполненные работы не соответствуют технической документации, имеют значительные отклонения от нормативных требований, считаются законченными и фактически выполненными, поэтому не подлежат приему и нуждаются в переработке.

Досудебное следствие проводится сотрудниками полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.