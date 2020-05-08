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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28322

В Сумах полиция задержала наркодилера-гастролера (+видео)

Злоумышленник из Одессы «гастролировал» по городам Украины и делал «закладки» психотропных веществ для наркозависимых.

Днем на телефонную линию полиции 102 позвонила жительница города Сумы и сообщила, что сдала квартиру в аренду на несколько дней молодому человеку из другого города. Мужчина за жилье пообещал заплатить позже, но на связь больше не выходил. Обеспокоенная женщина пришла проверить, все ли с квартирантом в порядке, однако дверь ей никто не открыл. Тогда хозяйка, открыв дом своим ключом, попала внутрь, и, осматривая ее обнаружила, в холодильнике посуду с подозрительным веществом, похожим на наркотики.

По указанному адресу немедленно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Проведя в квартире неотложный обыск, правоохранители обнаружили и изъяли 136 свертков, обмотанных изолентой с психотропным веществом «PVP-соль», один зип-пакет с психотропным веществом «PVP-соль» весом около 300 грамм, около 50 граммов амфетамина и электронные весы. Из «ассортимента» обнаруженного, полиции стало понятно, что мужчина, который посуточно арендовал жилье для проживания, занимается изготовлением и реализацией «закладок».

«Закладчик» после задержания его полицией отпираться не стал и сам признался, что обнаруженное действительно принадлежит ему. Установлено, что 35-летний житель Одессы ранее не имел проблем с законом, а в Сумы прибыл три дня назад из Киева. До этого «гастролировал» по несколько дней другими городами Украины, распространяя «закладки» с психотропными веществами. Где злоумышленник получал товар, за сколько и кому сбывал, и с кем работал, - выясняет следствие.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики

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