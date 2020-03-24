Житель Сумщины стрелял по сотрудникам «Сумыоблэнерго» На Сумщине полицейские задержали вооруженного хулигана, напавшего на сотрудников энергоснабжающей компании.

Происшествие произошло в селе Ивот Шосткинского района. По просьбе сотрудников энергонадзора пустить их в дом проверить счетчик, владелец дома отреагировал агрессивно и начал стрелять по их служебному автомобилю из пневматического оружия.

Об агрессивном мужчине и выстрелах по их служебному автомобилю в полицию сообщил инспектор «Сумыоблэнерго». По указанному адресу в село Ивот Шосткинского района выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Уже на месте правоохранители установили ход событий.

В то утро трое сотрудников энергоснабжающей компании на служебном автомобиле приехали в село проверять сети. Сначала они с помощью специального устройства мониторили напряжение уличной сетки, а затем шли по домам проверять счетчики электроэнергии.

Когда очередь дошла до дома 56-летнего местного жителя, хозяин встретил их у калитки. По просьбе энергетиков показать учетное устройство, человек сначала согласился это сделать, но в присутствии представителей сельсовета. Однако уже через минуту ситуация изменилась. Он зашел на несколько минут в дом, а вернулся - с оружием в руках. По словам потерпевших, пистолет очень напоминал настоящий «Макаров».

Он агрессивно начал выражать угрозы в их адрес, мол, он научит их работать. Чтобы дальше его не провоцировать, сотрудники сели в служебный автомобиль и уехали. Впрочем, этого злоумышленнику оказалось мало, и он начал стрелять по машине. Одна из пуль попала в заднее стекло автомобиля, от чего оно рассыпалось.

Отъехав подальше, энергетики вызвали полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого дома и доставили его в отдел полиции. Последний рассказывает, что его разозлило поведение «проверяющих», мол, пришли рано утром, разбудили и напугали жену.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия в полиции квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Следователи оружие изъяли и направили на экспертное исследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.