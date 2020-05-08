В Ахтырке украли розы с клумбы у памятника Алексею Бересту Во время утреннего осмотра озеленителями КП «Благоустройство» был выявлен факт исчезновения около 25 кустов роз на клумбах возле краеведческого музея и памятника Алексею Бересту.

Клумба возле памятника уничтожена полностью, сообщается на странице Ахтырской ОТГ в Фейсбуке. На место совершенного правонарушения сразу вызвали полицию. За месяц-два розы уже должны были расцвести и радовать глаз горожан, но кто-то решил иначе. Кому мешают цветы и почему сразу после высадки исчезают саженцы с городских клуб? Теперь эти обстоятельства выясняют в полиции, говорится в сообщении.