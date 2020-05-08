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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50247

В Ахтырке украли розы с клумбы у памятника Алексею Бересту

Во время утреннего осмотра озеленителями КП «Благоустройство» был выявлен факт исчезновения около 25 кустов роз на клумбах возле краеведческого музея и памятника Алексею Бересту.

Клумба возле памятника уничтожена полностью, сообщается на странице Ахтырской ОТГ в Фейсбуке.

На место совершенного правонарушения сразу вызвали полицию.

За месяц-два розы уже должны были расцвести и радовать глаз горожан, но кто-то решил иначе. Кому мешают цветы и почему сразу после высадки исчезают саженцы с городских клуб? Теперь эти обстоятельства выясняют в полиции, говорится в сообщении.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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