В Ахтырке украли розы с клумбы у памятника Алексею Бересту

Клумба возле памятника уничтожена полностью, сообщается на странице Ахтырской ОТГ в Фейсбуке.
На место совершенного правонарушения сразу вызвали полицию.
За месяц-два розы уже должны были расцвести и радовать глаз горожан, но кто-то решил иначе. Кому мешают цветы и почему сразу после высадки исчезают саженцы с городских клуб? Теперь эти обстоятельства выясняют в полиции, говорится в сообщении.
Ковпаковский районный суд вынес приговор по делу пары, которая, по версии следствия, 8 апреля украла 11 кустов роз в парке...