ФК «Альянс» хочет доиграть сезон

«ФК "Альянс" не согласен с решением совета лиг о досрочном завершении чемпионатов Первой и Второй лиг и выступает за продолжение чемпионатов согласно регламенту. Обмен между лигами должен решаться на футбольном поле, а не в кабинетах!
Вашему вниманию полный текст обращения в ПФЛ и опросник с мнением ФК «Альянс» по обмену лигами», - говорится в сообщении.
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