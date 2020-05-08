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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17221

ФК «Альянс» хочет доиграть сезон

Липоводолинский «Альянс» распространил официальное заявление клуба относительно доигрывания чемпионата во второй лиге и обмена между второй и первой лигами.

«ФК "Альянс" не согласен с решением совета лиг о досрочном завершении чемпионатов Первой и Второй лиг и выступает за продолжение чемпионатов согласно регламенту. Обмен между лигами должен решаться на футбольном поле, а не в кабинетах!

Вашему вниманию полный текст обращения в ПФЛ и опросник с мнением ФК «Альянс» по обмену лигами», - говорится в сообщении.

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