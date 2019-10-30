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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04260

Ситуацию по формированию громад в Путивльском районе будет изучать рабочая группа

Об этом глава облгосадминистрации Роман Грищенко сообщил по результатам совещания с руководством и представителями Путивльской и Новослободской ОТГ.

Согласно Перспективному плану формирования территорий громад Сумской области Рудневский, Мазовской, Мачулищанский, Бояро-Лежачивский, Манухивский сельские советы входят в состав Новослободской ОТГ. С этим не согласны представители власти Путивльской ОТГ, которые выступают за конфигурацию «один район - одна громада».

Глава облгосадминистрации, заслушав все точки зрения, подчеркнул представителям местных органов власти, что сегодня стоит думать не только о территории, но и о качестве предоставления всех необходимых услуг, которые обеспечат надлежащий уровень жизни граждан.

«Реформа децентрализации предполагает, прежде всего, приближение качественных административных, медицинских, образовательных услуг к каждому», - отметил Роман Грищенко.

Именно поэтому главой облгосадминистрации было инициировано создание рабочей группы, в состав которой войдут представители областных департаментов образования и науки, здравоохранения, областного управления инфраструктуры, областного совета (по согласию) и представителей власти Путивльского района. Задача рабочей группы - тщательное изучение и решение проблемных вопросов будущего административно-территориального устройства Путивльского района в кратчайшие сроки.

«Эта группа должна выехать в Путивльский район и проинспектировать ряд объектов на соответствие всем требованиям Кабмина по формированию способных громады - наличие соответствующей инфраструктуры, дорожного автосообщение, условия и качество предоставления образовательных и медицинских услуг в Путивльский и Новослободской ОТГ», - подчеркнул Роман Грищенко.

Общество Путивльский район

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