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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25434

В Сумской ОГА создали новый департамент

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко создал уже третий департамент вместо управления за неполные три месяца своей работы.

Вслед за департаментами капитального строительства и здравоохранения новый губернатор создал еще один, вернее переименовал управление градостроительства и архитектуры в одноименные департамент. Об этом говорится в распоряжении главы ОГА «О внесении изменений в распоряжение главы Сумской областной государственной администрации от 24.03.2020 № 118-ОД», на которое сразу и внимания не обратишь.

Кроме того, в документе говорится, что в управлении культуры на две единицы уменьшается предельную численность сотрудников. При этом в управлении градостроительства и архитектуры, которое переименовывается в департамент, численность увеличивается, но на пять единиц. А связано это с тем, что функции и полномочия управления культуры в области охраны культурного наследия передаются новому департаменту.

Напомним: на кресло директора нового департамента претендует бывший главный архитектор области и Сум Владимир Быков.

Политика Департамент градостроительства и архитектуры

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