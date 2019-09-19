В исправительной колонии в Сумах обнаружили африканскую чуму свиней В сумской колонии №116 обнаружили африканскую чуму свиней.

Эту информацию сообщили на сессии городского совета 27 мая. В Госпродпотребслужбе это подтвердили и рассказали, какой алгоритм дальнейших действий.

«Больных свиней умертвят бескровным способом и захоронят согласно инструкции, на глубину два метра», - рассказал начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Виктор Науменко. - В 3-километровой зоне от колонии будет проведен опрос людей, учет животных, информационная работа.

В сумской колонии № 116 комментировать ситуацию отказались. Управляющий закупками в заведении Александр Скляров сообщил, что комментарий руководство готовит и сообщат информацию позже, пишет UA:СУМИ.