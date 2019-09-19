В Сумах разработали план по ликвидации последствий вспышки АЧС на территории исправительной колонии

Речь идет о случае, зафиксированном на территории исправительной колонии, где на днях погибла свиноматка весом 80 кг. В результате проведенного исследования Сумской региональной лабораторией Госпродпотребслужбы у животного подтвердили заболевание африканской чумой свиней.
Учитывая это, на срочном заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете определили территорию подсобного хозяйства ГУ «Сумская исправительная колония № 116» эпизоотическим очагом по АЧС и ввели карантин; территорию в радиусе 3 км от ГУ «Сумская исправительная колония № 116» - зоной защиты; территорию областного центра - зоной надзора.
В эпизоотическом очаге по АЧС решено установить и обустроить полицейско-карантинные посты на время умерщвления свиней, обеспечить дезинфекцию колес транспорта и обувь контактных с животными лиц, запретить вывоз и ввоз всех видов живых животных, продуктов и сырья домашнего происхождения, кормов.
В зоне защиты будет осуществлен учет всего свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах, занимающихся разведением и содержанием свиней. Учету подлежит свинопоголовье и в зоне надзора по АЧС. Кроме того, будет запрещена продажа свиней, их перемещение, выгульное (свободное) содержание и бесконтрольный убой. В случае заболевания или гибели свиней их владельцы обязаны немедленно сообщать об этом Управлению Госпродпотребслужбы в г. Сумы.
Карантин с неблагополучного пункта может быть снят не ранее чем через 40 дней после проведения всех мероприятий, предусмотренных Планом, в соответствии с решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.
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