В Сумах разработали план по ликвидации последствий вспышки АЧС на территории исправительной колонии Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при городском совете определила план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней хозяйства ВНИС ГУ «Сумская исправительная колония № 116».

Речь идет о случае, зафиксированном на территории исправительной колонии, где на днях погибла свиноматка весом 80 кг. В результате проведенного исследования Сумской региональной лабораторией Госпродпотребслужбы у животного подтвердили заболевание африканской чумой свиней.

Учитывая это, на срочном заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете определили территорию подсобного хозяйства ГУ «Сумская исправительная колония № 116» эпизоотическим очагом по АЧС и ввели карантин; территорию в радиусе 3 км от ГУ «Сумская исправительная колония № 116» - зоной защиты; территорию областного центра - зоной надзора.

В эпизоотическом очаге по АЧС решено установить и обустроить полицейско-карантинные посты на время умерщвления свиней, обеспечить дезинфекцию колес транспорта и обувь контактных с животными лиц, запретить вывоз и ввоз всех видов живых животных, продуктов и сырья домашнего происхождения, кормов.

В зоне защиты будет осуществлен учет всего свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах, занимающихся разведением и содержанием свиней. Учету подлежит свинопоголовье и в зоне надзора по АЧС. Кроме того, будет запрещена продажа свиней, их перемещение, выгульное (свободное) содержание и бесконтрольный убой. В случае заболевания или гибели свиней их владельцы обязаны немедленно сообщать об этом Управлению Госпродпотребслужбы в г. Сумы.

Карантин с неблагополучного пункта может быть снят не ранее чем через 40 дней после проведения всех мероприятий, предусмотренных Планом, в соответствии с решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.