В Сумах хотят передать спорткомплекс «Олимп» облсовету

Она написал, что вместе с коллегой Игорем Васильевым побывала в «Кадетском корпусе».
«Здесь полным ходом готовятся к новому учебному году. Правда, препятствием становится отсутствие помещения для полноценной военно-физической подготовки.
Напротив заведения расположен спорткомплекс «Олимп», который находится на балансе Минобороны. Там для тренировок будущих пограничников просят слишком большую арендную плату и условия зала нуждаются в улучшении. В свою очередь местные власти альтернативы не предлагают.
Уверены, что вопрос аренды следует решить на уровне министерства, или рассмотреть вариант передачи спорткомплекса Сумскому областному совету, на условиях последующего ремонта и эксплуатации в интересах молодежи.
Поэтому инициатива офицеров, направленная на воспитание кадетов в достойных условиях - будет поддержана!», - написала она.
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