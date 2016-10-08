В Сумах хотят передать спорткомплекс «Олимп» облсовету О таких планах на своей странице в Фейсбуке написала народный депутат от Сум Татьяна Рябуха.

Она написал, что вместе с коллегой Игорем Васильевым побывала в «Кадетском корпусе».

«Здесь полным ходом готовятся к новому учебному году. Правда, препятствием становится отсутствие помещения для полноценной военно-физической подготовки.

Напротив заведения расположен спорткомплекс «Олимп», который находится на балансе Минобороны. Там для тренировок будущих пограничников просят слишком большую арендную плату и условия зала нуждаются в улучшении. В свою очередь местные власти альтернативы не предлагают.

Уверены, что вопрос аренды следует решить на уровне министерства, или рассмотреть вариант передачи спорткомплекса Сумскому областному совету, на условиях последующего ремонта и эксплуатации в интересах молодежи.

Поэтому инициатива офицеров, направленная на воспитание кадетов в достойных условиях - будет поддержана!», - написала она.