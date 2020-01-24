Президент Украины назначил двух глав РГА на Сумщине Сегодня, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения о назначении новых глав райгосадминистраций на Сумщине.

Так, главой Тростянецкой РГА будет Владимир Бурлака, а Великописаревской - Сергей Думчиков.

Напомним: 26 мая Владимир Зеленский назначил трех глав РГА на Сумщине, 25 мая – еще одного.

Справка

Владимир Бурлака до этого работал в АО «Ощадбанке», где, согласно декларации, за 2019 год заработал 166 тыс. грн. Его жена в Тростянецкой школе заработала 128 тыс. грн. Новый глава РГА бесплатно пользуется домом в 155 кв.м в Тростянце, который принадлежит его жене. Также он владеет третью дома в 69 кв.м, а его жена 10 сотками земли. У него авто FORD C-MAX 2011 г.в и прицеп. Еще одно авто «Джилі МК» он продал за 88 тыс. грн. Из налички у него припасено 557 тыс. грн и 4 тыс. долларов. В банке – 10 тыс. грн.

49-летний Сергей Думчиков прописан в Ахтырке, где имеет квартиру 48 кв.м. Также у него есть дом 33 кв. м и земля в с. Рябина Великописаревского района, а у его жены дом 173 кв. м и земля в с. Косовщина Сумского района. У нее же автомобиль ГАЗ 3110 1999 г.в. и трактор ЮМЗ 6К. В прошлом году Сергей Думчиков заработал 91 тыс. грн в Косовщинском сельсовете и получил 51 тыс. грн пенсии. Его жена получила 245 тыс. грн в МНУ ПАО «Укрнафта».