В Сумах выбирают нового виртуального гида по городу

Свой выбор сумчанам предлагают сделать между основателем города Герасимом Кондратьевым, фотографом Павлом Макашовым, писателем Олександром Олесем и основателем художественного музея Никанором Онацким.
Опрос проводят здесь.
Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов обратил внимание на то, что табличка проекта «Виртуальный гид» с надписью «Окружной суд» изображает совсем...
Сегодня, 26 ноября, в Сумах презентовали Smart-разработку «Виртуальный гид с технологией дополненной реальности», в которой экскурсию по городу проводит Иван... 1