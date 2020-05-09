На Сумщине провели больше 5 тысяч тестов на коронавирус

По его данным, на Сумщине с начала пандемии провели5133 теста на COVID-19. “то трете с конца место в Украине. Меньше только в Луганской (1676) и Николаевской (5088) областях.
На утро 28 мая в Украине подтверждено 22382 случая COVID-19, из них 8439 выздоровели, 669 умерли....
А всего на Сумщине 8 вылечившихся за прошедшие сутки....
За 27 мая Сумской областной лабораторный центр не обнаружил ни одного нового случая COVID-19 в области....
Общественная организация «Антикоррупционный штаб» представила карту коронавирусных закупок....
На сегодня в Сумской области 130 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....