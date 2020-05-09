На Сумщине провели больше 5 тысяч тестов на коронавирус Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

По его данным, на Сумщине с начала пандемии провели5133 теста на COVID-19. “то трете с конца место в Украине. Меньше только в Луганской (1676) и Николаевской (5088) областях.