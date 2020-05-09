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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:31255

В Конотопе дали 5 лет наркодилеру

К 5 годам лишения свободы осудили конотопчанина, который наладил схему получения и реализации наркотических средств.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый систематически реализовывал заинтересованным лицам наркотическое средство метадон. В частности, задокументировано, как 24 февраля 2020 года он передал своему знакомому в изолятор временного содержания флакон якобы лекарственного препарата «Нафтизин», который на самом деле был заполнен наркотической жидкостью.

В то же время установлено, что метадон обвиняемый получал мошенническим путем. Находясь на учете в медицинском учреждении как наркозависимый человек, он получал рецепт на наркотики. Затем обращался в другую больницу, где ему также выдавали рецепт. Часть наркотического средства он употреблял лично, а остальное реализовывал.

По приговору Конотопского горрайонного суда 27 мая обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья (ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309КК Украина). Приговор суда мужчина ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркодилер Наркотики Приговор суда

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