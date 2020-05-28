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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34469

Еще трое сумчан вылечились от коронавируса

А всего на Сумщине 8 вылечившихся за прошедшие сутки.

По состоянию на 28 мая в Сумской области по-прежнему 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Статистика заболеваемости Covid-19 на Сумщине в течение шести суток остается неизменной.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 138 человек, из них 8 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 3, Сумской район - 4, Недригайловский район - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания (33 вылечились), в Сумском районе – 12 (9), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (13), Конотопский район - 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (28, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (1), г. Белополье – 1 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (3), г. Бурынь – 1 (1), Ахтырский район – 1 (0 ).

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