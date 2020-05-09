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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09270

Ситуация с коронавирусом в Украине на 28 мая

На утро 28 мая в Украине подтверждено 22382 случая COVID-19, из них 8439 выздоровели, 669 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 477 случаев. Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР, сообщает Центр общественного здоровья.

Всего заболели 1627 детей и 4345 медиков. На амбулаторном лечении 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6872 человек, из них 265 детей и 811 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.

Из числа людей, которые выздоровели, 2089 медработников и 555 детей. 32 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели)

- Волынская обл. - 851 (224 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели)

- Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели)

- Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели)

- Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели)

- г. Киев - 2793 (506 выздоровели)

- Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели)

- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)

- Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели)

- Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели)

- Одесская обл. - 861 (161 выздоровел)

- Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1588 (725 выздоровели)

- Сумская обл. - 166 (138 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели)

- Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели)

- Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели)

- Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели)

- Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).

Общество Коронавирус

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