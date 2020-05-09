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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04670

В Сумах на Героев Крут в ДТП попали четыре автомобиля

Автопроисшествие произошло 27 мая, около 18 часов.

На месте происшествия патрульные выяснили, что водитель 49-летний водитель Volkswagen Passat при изменении направления движения не убедился в безопасности выполнения своего маневра и, как следствие, допустил столкновение с автомобилями Daewoo Lanos и Volkswagen Jetta, которые стояли в соседней полосе. В это время водительница автомобиля Hyundai Accent, не придерживаясь безопасной дистанции, допустила наезд на Daewoo Lanos.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили административные протоколы по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП на водителей Volkswagen Passat и Hyundai Accent, сообщает патрульная полиция Сумщины.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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