В Сумах на Героев Крут в ДТП попали четыре автомобиля

На месте происшествия патрульные выяснили, что водитель 49-летний водитель Volkswagen Passat при изменении направления движения не убедился в безопасности выполнения своего маневра и, как следствие, допустил столкновение с автомобилями Daewoo Lanos и Volkswagen Jetta, которые стояли в соседней полосе. В это время водительница автомобиля Hyundai Accent, не придерживаясь безопасной дистанции, допустила наезд на Daewoo Lanos.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили административные протоколы по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП на водителей Volkswagen Passat и Hyundai Accent, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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