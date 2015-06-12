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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28173

Сумчан запрошують долучатися до естафети Олімпійського дня

Розділяйте олімпійські цінності та вигравайте олімпійські подарунки.

Київське відділення національного олімпійського комітету України оголосило конкурс до Олімпійського дня.

Правила участі:

1. Для того, щоб взяти участь в естафеті учасник повинен:

- зняти відео (тривалість 30-40 секунд) з виконанням вправи зі свого улюбленого виду спорту або спортивних рухів в кадрі й символічно передати предмет, який відображає ваш вид діяльності, а разом з цим передати й естафету наступному учаснику, якого треба позначити під/у відео;

або

- зробити фотографію з виконанням вправи зі свого улюбленого виду спорту або спортивних рухів, продемонструвавши в кадрі зображення олімпійських кілець або напис OlympicDay й передати естафету наступному учаснику, якого треба позначити в пості.

2. У відео/або в тексті посту до фото учасник повинен звернутися до аудиторії з наступними меседжами: «Долучаюся до естафети Олімпійського дня-2020 в Україні! Розділяю олімпійські цінності! Передаю естафету…».

3. Опублікувати на своїй сторінці Фейсбук або Інстаграм пост із цим відео або фото (не сторіс!!!) з хештегом #olympicday2020ua та #olympicday.

4. Щотижня серед найкращих відео та фото будуть розіграні олімпійські подарунки. Переможці будуть обрані за допомогою програми Random.

5. Найкращі відео та фото потраплять у фінальний відеоролик естафети OlympicDay-2020 в Україні із зірками українського спорту.

6. Дати проведення естафети: з 1 по 19 червня 2020 року.

У кожного учасника естафети обов’язково повинен бути відкритий акаунт/сторінка, що дозволить адміністраторам НОК побачити пост та у разі виграшу зв’язатися з переможцем.

Детальніше тут.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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