Сумчан запрошують долучатися до естафети Олімпійського дня

Київське відділення національного олімпійського комітету України оголосило конкурс до Олімпійського дня.
Правила участі:
1. Для того, щоб взяти участь в естафеті учасник повинен:
- зняти відео (тривалість 30-40 секунд) з виконанням вправи зі свого улюбленого виду спорту або спортивних рухів в кадрі й символічно передати предмет, який відображає ваш вид діяльності, а разом з цим передати й естафету наступному учаснику, якого треба позначити під/у відео;
або
- зробити фотографію з виконанням вправи зі свого улюбленого виду спорту або спортивних рухів, продемонструвавши в кадрі зображення олімпійських кілець або напис OlympicDay й передати естафету наступному учаснику, якого треба позначити в пості.
2. У відео/або в тексті посту до фото учасник повинен звернутися до аудиторії з наступними меседжами: «Долучаюся до естафети Олімпійського дня-2020 в Україні! Розділяю олімпійські цінності! Передаю естафету…».
3. Опублікувати на своїй сторінці Фейсбук або Інстаграм пост із цим відео або фото (не сторіс!!!) з хештегом #olympicday2020ua та #olympicday.
4. Щотижня серед найкращих відео та фото будуть розіграні олімпійські подарунки. Переможці будуть обрані за допомогою програми Random.
5. Найкращі відео та фото потраплять у фінальний відеоролик естафети OlympicDay-2020 в Україні із зірками українського спорту.
6. Дати проведення естафети: з 1 по 19 червня 2020 року.
У кожного учасника естафети обов’язково повинен бути відкритий акаунт/сторінка, що дозволить адміністраторам НОК побачити пост та у разі виграшу зв’язатися з переможцем.
Детальніше тут.
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