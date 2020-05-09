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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50191

Кому на Сумщині вдається знайти роботу на карантині

Коронакриза стала справжнім викликом для служби зайнятості. На Сумщині, як і в цілому в Україні, відбулося суттєве зменшення кількості вакансій з одночасним зростанням кількості безробітних. Це підвищило конкуренцію за робочі місця.

«Сьогодні у нашій області на одну вакансію претендує 18 безробітних. Обласна служба зайнятості не може вплинути на збільшення кількості робочих місць, проте докладає в цих умовах максимум зусиль для забезпечення населення роботою», - говоритьдиректор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

 За період карантину в базі даних служби зайнятості налічувалося 5,6 тис. вакансій, що вдвічі менше, ніж за відповідний період минулого року. 

Середній розмір заробітної плати у вакансіях 5848 грн. При цьому кількість претендентів на одне робоче місце в районах широко варіюється.Так, кількість претендентів у Середино-Будському та Великописарівському районах становить відповідно 60 і 57 осіб на одне робоче місце, а у Сумському, Тростянецькому, Охтирському та м.Суми – від 6 до 12. 

Сьогодні кількість безробітних перетнула позначку у 23 тис. чоловік (на 7,9тис. більше, ніж торік на цю ж дату). Зростання обсягів реєстрації безробітних відбулося в усіх районах та містах.

Левову частку безробітних можна віднести до категорій осіб, які стикаються з більшими труднощами під час пошуку роботи: ті, кому залишилося 10 і менше років до пенсії, особи з інвалідністю, учасники АТО. Ці категорії користуються додатковими гарантіями у працевлаштуванні.

У період обмежувальних заходів фахівці обласної служби зайнятості докладають зусиль, аби надати роботу максимально можливій кількості громадян. За період карантину вже працевлаштованімайже 3,7 тис. осіб. Лишеза травень вдалося знайти роботу для 800 чоловік. Порівняння статистики показує, що це значно менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Причина одна – відсутні вакансії. Їх сьогодні 5,6 тисячі, минулого року було більше 11 тисяч.

Нині найбільше приймають на роботу людей сільськогосподарські, лісові та рибні господарства, до яких працевлаштовані 67% вчорашніх безробітних. В останні днінайактивнішими працедавцями стали ТОВ «Беєве» Липоводолинського, «Правдинське» Великописарівського, «Вікторія», ФОП «Загорулько Ю.В.» Краснопільськогорайонів, ПАТ «Сумирибгосп», ДП «Лебединський лісгосп».

По 7% працевлаштованих припадає на підприємства переробної промисловості (ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», «Завод Кобзаренка», «КБ-Екопроект», ТОВ «Керамейя») та оптової і роздрібної торгівлі (ТОВ «Меркурій-К», «АТБ-Маркет», «ЕКО»).

Збільшилася чисельність працюючих і у сфері  надання транспортних послуг, де роботу отримали 4%  шукачів роботи.

За словами В. Підлісного, спеціалісти службизайнятості плекають надію, що з відновленням роботи підприємств, економічна активність на Сумщині пожвавиться, що відобразиться у створенні нових робочих місць.

Однак, на думку посадовця, вже зараз можна припустити, що у зв’язку з поширенням дистанційної роботи та надання послуг онлайн може залишитися попит на кур’єрів, онлайн-викладачів, ІТ-спеціалістів, зокрема у сфері розробки сайтів тощо. При цьому скоротиться попит на працівників у галузях, які не зможуть повноцінно функціонувати протягом певного часу після завершення карантину, зокрема,  у туристичній сфері, ресторанному та готельному бізнесі, на залізничному транспорті, у сфері відпочинку та розваг тощо.

Общество Служба занятости

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