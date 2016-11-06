Умер сын нардепа от Сумщины Молотка?

«Выражаю глубокое соболезнование Игорю Фёдоровичу Молотку в связи с тяжелой утратой - смертью сына Дениса», - написал он.
Как сообщил Данкору депутат Сумского облсовета Владимир Пилипейко, ему известно, что Денис Молоток умер в киевской больнице вечером 26 мая.
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