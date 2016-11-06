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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:111420

Умер сын нардепа от Сумщины Молотка?

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Ямпольского райсовета Александр Тахтай.

«Выражаю глубокое соболезнование Игорю Фёдоровичу Молотку в связи с тяжелой утратой - смертью сына Дениса», - написал он.

Как сообщил Данкору депутат Сумского облсовета Владимир Пилипейко, ему известно, что Денис Молоток умер в киевской больнице вечером 26 мая.

Политика Денис Молоток

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