Умер сын нардепа от Сумщины Молотка? Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Ямпольского райсовета Александр Тахтай.

«Выражаю глубокое соболезнование Игорю Фёдоровичу Молотку в связи с тяжелой утратой - смертью сына Дениса», - написал он. Как сообщил Данкору депутат Сумского облсовета Владимир Пилипейко, ему известно, что Денис Молоток умер в киевской больнице вечером 26 мая.