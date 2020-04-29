На Сумщине началась операция «Мак» С 20 мая по 26 сентября на территории Сумской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Мак».

Эта операция призвана выявлять и уничтожать нелегальные посевы мака и конопли, перекрывать каналы поступления «дурман-зелья» к потребителю, не допустить утечки в незаконный оборот наркотического сырья, устанавливать и привлекать к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконными операциями с наркотическими средствами.

Работники Национальной полиции в Сумской области планируют и регулярно проводят постоянные рейды, цель которых - обследование как приусадебных участков, так и земельных угодий общего пользования на предмет выявления нелегальных посевов мака и конопли.

Правоохранители напоминают, что согласно ст. 310 Уголовного Кодекса Украины, незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли будет стоить нарушителю наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 гривен) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Согласно ст. 106-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконный посев или незаконное выращивание мака или конопли Закон предусматривает наложение штрафа от восемнадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 306 до 1700 гривен) с конфискацией незаконно выращиваемых наркосодержащих растений.

Работники полиции призывают граждан больше времени и внимания уделять своим несовершеннолетним детям, ведь, как показывает практика, в последнее время значительно возросло количество употребления наркотических средств именно подростками и студенческой молодежью.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме наркотизации украинского общества. И в случае выявления случаев посева, выращивания наркосодержащих растений, или изготовления наркотического сырья - немедленно извещать на круглосуточную линию «102». Возможно, этим своим поступком вы вперед преступление и спасете от наркотической зависимости чье молодую жизнь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.