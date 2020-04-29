Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29200

На Сумщине началась операция «Мак»

С 20 мая по 26 сентября на территории Сумской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Мак».

Эта операция призвана выявлять и уничтожать нелегальные посевы мака и конопли, перекрывать каналы поступления «дурман-зелья» к потребителю, не допустить утечки в незаконный оборот наркотического сырья, устанавливать и привлекать к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконными операциями с наркотическими средствами.

Работники Национальной полиции в Сумской области планируют и регулярно проводят постоянные рейды, цель которых - обследование как приусадебных участков, так и земельных угодий общего пользования на предмет выявления нелегальных посевов мака и конопли.

Правоохранители напоминают, что согласно ст. 310 Уголовного Кодекса Украины, незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли будет стоить нарушителю наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 гривен) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Согласно ст. 106-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконный посев или незаконное выращивание мака или конопли Закон предусматривает наложение штрафа от восемнадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 306 до 1700 гривен) с конфискацией незаконно выращиваемых наркосодержащих растений.

Работники полиции призывают граждан больше времени и внимания уделять своим несовершеннолетним детям, ведь, как показывает практика, в последнее время значительно возросло количество употребления наркотических средств именно подростками и студенческой молодежью.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме наркотизации украинского общества. И в случае выявления случаев посева, выращивания наркосодержащих растений, или изготовления наркотического сырья - немедленно извещать на круглосуточную линию «102». Возможно, этим своим поступком вы вперед преступление и спасете от наркотической зависимости чье молодую жизнь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

По тематике

В Конотопе дали 5 лет наркодилеру
Сегодня 09:31

В Конотопе дали 5 лет наркодилеру

К 5 годам лишения свободы осудили конотопчанина, который наладил схему получения и реализации наркотических средств....

В Сумах полиция задержала наркодилера-гастролера (+видео)
Вчера 15:28

В Сумах полиция задержала наркодилера-гастролера (+видео)

Злоумышленник из Одессы «гастролировал» по городам Украины и делал «закладки» психотропных веществ для наркозависимых....

На Сумщине накрыли домашнюю нарколабораторию
21.05.2020 09:47

На Сумщине накрыли домашнюю нарколабораторию

На Сумщине задержан мужчина, который по месту жительства устроил нарколабораторию по изготовлению амфетамина для продажи....

В Сумах задержали наркозакладчика из «ЛНР»
30.04.2020 14:01

В Сумах задержали наркозакладчика из «ЛНР»

Во время проведения оперативных мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркотических и психотропных веществ среди населения, работники Сумского отдела полиции на... 1

В Сумах наркоман бродил по проезжей части
29.04.2020 14:54

В Сумах наркоман бродил по проезжей части

Патрульные обнаружили у нарушителя ПДД сверток с, вероятно, наркотическим веществом и устройство для его применения....

Новости

Еще трое сумчан вылечились от коронавируса
Сегодня 09:34
На Сумщине шестой день подряд нет новых случаев коронавируса
Сегодня 09:29
Хто цьогоріч вдягне військову форму: особливості строкової військової служби у 2020 році для призовників Сумщини
Сегодня 15:17
На Сумщине в комсобственность вернули 50 га земли стоимостью 12,4 млн грн
Сегодня 14:51
В Сумах на заседание по мусорному конкурсу вызвали полицию
Сегодня 14:35
Мусорный конкурс: в Сумах на четыре лота претендуют три компании
Сегодня 14:23
Мошенники обогатились за счет 90-летней сумчанки на 80 тыс. гривен
Сегодня 14:09
У Сумах вперше провели «двіж-квест» молодіжними місцями
Сегодня 14:01
У Сумах відкрили пам'ятник загиблому командиру 128-ої гірсько-піхотної бригади Євгену Коростельову
Сегодня 13:44
Сумчани вшанували пам'ять загиблого п'ять років тому бійця АТО Романа Атаманюка
Сегодня 13:39
На Сумщине началась операция «Мак»
Сегодня 13:29
19 троллейбусов для Сум будет делать «Богдан»
Сегодня 13:25
view counter

Статьи

Сумчани згадують Романа Атаманюка
Сегодня 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
Вчера 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
Вчера 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.