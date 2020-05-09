На Сумщине поймали двух подростков-воров На Шосткинщине полицейские разоблачили двух подростков, которые в ночное время занимались кражами из дачных усадеб.

Полицейские уже установили причастность 17-летнего жителя одного из населенных пунктов Шосткинского района к совершению трех краж из частных домов и гаражей этого же поселка. А его 15-летнего товарища - к двум. Пользуясь ослабленным контролем со стороны родителей, ребята ночью проникали в чужие помещений и похищали все, что можно легко продать: велосипеды, бытовую технику, изделия из металла. «Заработанные» таким образом деньги они тратили на развлечения.

На сегодняшний день установлено, что подростки своими действиями вызвали ущерб потерпевшим на сумму около 7000 гривен.

Известно, что оба несовершеннолетних подозреваемых уже имели ранее проблемы с законом. Старший из них воспитывается в многодетной семье, а младший пользовался занятостью матери на работе.

В ходе проведения необходимых следственных действий полицейские нашли, изъяли и вернули владельцам часть похищенных вещей. Уголовные производства открыты в отношении подростков по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлены в суд. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, однако окончательное наказание ребятам определит суд.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой контролировать своих потомков, особенно когда дети не заняты учебным процессом: интересоваться их друзьями, кругом общения и как они проводят досуг вне семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.