19 троллейбусов для Сум будет делать «Богдан»

27 мая ДП «Автосборочный завод № 1» АО «АК «Богдан Моторс» получило письмо из города Сумы, в котором отмечается, что именно дочернее предприятие «Автосборочный завод № 1» признано победителем тендера на поставку 19 новых троллейбусов. Раскрытие тендерных предложений в Сумах состоялось 10 февраля. Предложение ДП «АСЗ № 1» АО «АК «Богдан Моторс» оказалась лучшим.
Поставка новых троллейбусов «Богдан Т70117» будет проходить в два этапа. Все 19 троллейбусов поступят в Сумы через 32 недели после осуществления авансового платежа.
Троллейбус «Богдан Т70117» - это 12-метровый городской троллейбус с низким уровнем пола, общей вместимостью 105 человек, из них 34 места для сидения. Троллейбусы «Богдан Т70117» обеспечивают комфортную перевозку всех пассажиров, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями, поскольку они оборудованы специальным откидным пандусом, а также креплением для фиксации коляски в салоне.
Сейчас в городе курсируют 16 троллейбусов «Богдан Т70117». В частности, 4 из них поступили в Сумы в июле 2019 года. Они были дополнительно оборудованы функцией автономного хода на полкилометра в соответствии с требованиями заказчика, сообщает сайт корпорации.
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