Сумчани вшанували пам'ять загиблого п'ять років тому бійця АТО Романа Атаманюка Сумчани вшанували пам’ять земляка, учасника Майдану, добровольця та бійця АТО Романа Атаманюка, який п'ять років тому загинув у зоні бойових дій поблизу Донецького аеропорту.

Похований хлопець на Алеї Слави Центрального кладовища міста. Аби пом'янути світлу пам'ять загиблого сюди прийшли його рідні, товариші та бойові побратими. Поклала квіти до могили бійця АТО і заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ. Нагадаємо, учасник Майдану, Роман Атаманюк до зони збройного конфлікту пішов добровольцем – воював у складі батальйону «Айдар». Згодом служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Хлопець загинув 28 травня 2015-го року під час мінометного обстрілу поблизу Донецького аеропорту. Роман Атаманюк посмертно нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня, також йому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми».