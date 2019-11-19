У Сумах відкрили пам'ятник загиблому командиру 128-ої гірсько-піхотної бригади Євгену Коростельову У Сумах на Алеї Слави відбулась церемонія відкриття пам'ятника на могилі командира 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади Євгена Коростельова, який загинув торік під час виконання бойових завдань в зоні проведення ООС.

Вшанувати пам'ять Героя прийшли рідні, друзі та бойові побратими загиблого. Долучились до церемонії відкриття пам’ятника заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ, т. в. о начальника управління морально-психологічного забезпечення командування Сухопутних Військ ЗСУ Андрій МАРТИНОВ та член виконавчого комітету міської ради Юрій УДОВЕНКО.

«Сьогодні ми віддаємо шану полеглому Герою, якого немає поряд з нами, але він продовжує жити в серцях вдячних сумчан і всіх українців! Ми відчуваємо невимовний біль, через те, що, боронячи незалежність України, гинуть найкращі сини нашого народу, – мужні і сильні чоловіки, такі як наш земляк, командир 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов», – зауважила Альона Дмітрєвская.

Від імені очільника Сум Олександра ЛИСЕНКА посадовиця подякувала усім присутнім на заході захисникам України за спокій в домівках сумчан, і за те, що саме завдяки воїнам АТО/ООС, маленькі жителі міста зростають під мирним небом.

Відкрили пам'ятник представник 25-ї десантної бригади, підполковник Сергій СОРОКА та нинішній командир 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади Олег ГОНЧАРУК. За словами останнього, загиблий полковник Євген Коростельов назавжди залишиться прикладом мужності і незламності духу, як для бойових товаришів так і для майбутніх захисників України.

Церемонію освячення пам'ятника провів священник Свято-Воскресенського собору Сумської єпархії ПЦУ, отець Павло СУШИНСЬКИЙ.

Присутні вшанували загиблого та всіх, хто загинув захищаючи рідну землю, хвилиною мовчання та під звуки військового оркестру поклали квіти до могили воїна.