Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44296

У Сумах відкрили пам'ятник загиблому командиру 128-ої гірсько-піхотної бригади Євгену Коростельову

У Сумах на Алеї Слави відбулась церемонія відкриття пам'ятника на могилі командира 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади Євгена Коростельова, який загинув торік під час виконання бойових завдань в зоні проведення ООС.

Вшанувати пам'ять Героя прийшли рідні, друзі та бойові побратими загиблого. Долучились до церемонії відкриття пам’ятника заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ, т. в. о начальника управління морально-психологічного забезпечення командування Сухопутних Військ ЗСУ Андрій МАРТИНОВ та член виконавчого комітету міської ради Юрій УДОВЕНКО.

«Сьогодні ми віддаємо шану полеглому Герою, якого немає поряд з нами, але він продовжує жити в серцях вдячних сумчан і всіх українців! Ми відчуваємо невимовний біль, через те, що, боронячи незалежність України, гинуть найкращі сини нашого народу, – мужні і сильні чоловіки, такі як наш земляк, командир 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов», – зауважила Альона Дмітрєвская.

Від імені очільника Сум Олександра ЛИСЕНКА посадовиця подякувала усім присутнім на заході захисникам України за спокій в домівках сумчан, і за те, що саме завдяки воїнам АТО/ООС, маленькі жителі міста зростають під мирним небом.

Відкрили пам'ятник представник 25-ї десантної бригади, підполковник  Сергій СОРОКА та нинішній командир 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади Олег ГОНЧАРУК. За словами останнього, загиблий полковник Євген Коростельов назавжди залишиться прикладом мужності і незламності духу, як для бойових товаришів так і для майбутніх захисників України.

Церемонію освячення пам'ятника провів священник Свято-Воскресенського собору Сумської єпархії ПЦУ, отець Павло СУШИНСЬКИЙ.

Присутні вшанували загиблого та всіх, хто загинув захищаючи рідну землю, хвилиною мовчання та під звуки військового оркестру поклали квіти до могили воїна.

Общество Евгений Коростелев

По тематике

Погибшего командира 128-й бригады Евгения Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого
20.11.2019 11:15

Погибшего командира 128-й бригады Евгения Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого

Сумской военный получил посмертную награду за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу....

В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым (+видео)
20.11.2019 11:02

В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым (+видео)

Сегодня, 20 ноября, в Сумах прощаются с Евгением Коростелевым, который умер вчера от ранений в Харьковском военном госпитале....

Евгения Коростелева похоронят завтра в Сумах
19.11.2019 14:33

Евгения Коростелева похоронят завтра в Сумах

Евгения Коростелева, который скончался сегодня в Харьковском военном госпитале, похоронят в Сумах....

Умер комбриг из Сум, раненный на Донбассе
19.11.2019 11:44

Умер комбриг из Сум, раненный на Донбассе

Сегодня, 19 ноября, умер командир 128-й горно-пехотной бригады Евгений Коростелев, который был ранен на передовой несколько дней назад....

Новости

Еще трое сумчан вылечились от коронавируса
Сегодня 09:34
На Сумщине шестой день подряд нет новых случаев коронавируса
Сегодня 09:29
Хто цьогоріч вдягне військову форму: особливості строкової військової служби у 2020 році для призовників Сумщини
Сегодня 15:17
На Сумщине в комсобственность вернули 50 га земли стоимостью 12,4 млн грн
Сегодня 14:51
В Сумах на заседание по мусорному конкурсу вызвали полицию
Сегодня 14:35
Мусорный конкурс: в Сумах на четыре лота претендуют три компании
Сегодня 14:23
Мошенники обогатились за счет 90-летней сумчанки на 80 тыс. гривен
Сегодня 14:09
У Сумах вперше провели «двіж-квест» молодіжними місцями
Сегодня 14:01
У Сумах відкрили пам'ятник загиблому командиру 128-ої гірсько-піхотної бригади Євгену Коростельову
Сегодня 13:44
Сумчани вшанували пам'ять загиблого п'ять років тому бійця АТО Романа Атаманюка
Сегодня 13:39
На Сумщине началась операция «Мак»
Сегодня 13:29
19 троллейбусов для Сум будет делать «Богдан»
Сегодня 13:25
view counter

Статьи

Сумчани згадують Романа Атаманюка
Сегодня 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
Вчера 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
Вчера 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.