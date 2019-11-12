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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23331

Мусорный конкурс: в Сумах на четыре лота претендуют три компании

Сегодня, 28 мая, в Сумах проходит конкурс по определению субъектов хозяйствования - исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов, образующихся на территории Сумской городской объединенной территориальной громады.

На четыре лота претендуют три компании: ООО «А-Муссон», ООО «Сервисресурс» и ООО «Форекс Плюс».

Две первых и сейчас являются перевозчиками ТБО в Сумах. «А-Муссон» сейчас вывозит мусор с ¾ города, «Сервисресурс» - с четверти. «Форекс плюс» сейчас является управителем жилого фонда в Сумах.

Лот № 1 включает часть Сум (ориентировочное количество жителей многоквартирных жилых домов - 54156 человек, жилые дома индивидуальной застройки (частный сектор) с приусадебными - 7920) и с. Песчаное (ориентировочное количество жителей многоквартирных жилых домов составляет - 96, количество жителей индивидуальной застройки (частный сектор) - 1762).

Лот № 2 также охватывает часть Сум (ориентировочное количество жителей многоквартирных жилых домов - 51731, жилые дома индивидуальной застройки (частный сектор) - 3473).

В лот № 3 включены территория областного центра (ориентировочное количество жителей многоквартирных жилых домов - 53818, одноквартирных жилых домов - 19783), с. В. Песчаное (ориентировочное количество жителей одноквартирных жилых домов - 953), с. Житейское (ориентировочное количество жителей многоквартирных жилых домов - 65, одноквартирных - четыре), с. Кирияковщина (ориентировочное количество жителей одноквартирных жилых домов - 23), с. Загорское (ориентировочное количество жителей одноквартирных жилых домов - 74), с. Трофименково (ориентировочное количество жителей одноквартирных жилых домов - 43).

Лот № 4 - территория Сум (ориентировочное количество жителей многоквартирных жилых домов - 61383, одноквартирных жилых домов - 7553).

Общество Вывоз мусора Мусорный конкурс

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