В Сумах на заседание по мусорному конкурсу вызвали полицию Сегодня, 28 мая, в Сумах проходит конкурс по определению субъектов хозяйствования - исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов, образующихся на территории Сумской городской объединенной территориальной громады.

Спустя полтора часа после начала заседания в кабинет пришли патрульные, которые сообщили, что на линию 102 позвонили и сообщили, что в этом месте нарушаются карантинные мероприятия. Осмотрев собрание, патрульные ушли. Кто позвонил, не сказали.