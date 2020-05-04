На Сумщине в комсобственность вернули 50 га земли стоимостью 12,4 млн грн

Ранее установлено, что в марте 2020 года между сельским советом и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о совместном пользовании земельными участками сельскохозяйственного назначения на территории Сумского района. Однако заключенный договор совместной деятельности по сути является скрытым договором аренды земли. Допущенные нарушения стали основанием для признания такого договора недействительным и его отмены, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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После вмешательства прокуратуры в государственную собственность возвращено 33 га земли стоимостью более 6,6 млн грн....
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