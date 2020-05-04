На Сумщине в комсобственность вернули 50 га земли стоимостью 12,4 млн грн По иску Сумской местной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области 27 мая принято решение о признании недействительным договора о совместной деятельности и возвращении в коммунальную собственность земельного участка площадью 50 га и стоимостью около 12,4 млн грн.

Ранее установлено, что в марте 2020 года между сельским советом и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о совместном пользовании земельными участками сельскохозяйственного назначения на территории Сумского района. Однако заключенный договор совместной деятельности по сути является скрытым договором аренды земли. Допущенные нарушения стали основанием для признания такого договора недействительным и его отмены, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.